Comune e strutture sportive, Sarzana investe 130mila euro per l’efficientamento energetico

Sarzana prosegue nel percorso di efficientamento energetico, risparmio e tutela dell’ambiente che, oltre all’acquisizione al patrimonio comunale e alla riqualificazione energetica dell’intera illuminazione pubblica, conclusasi nell’anno 2020, ha visto la messa in atto di una serie di interventi in numerosi edifici e strutture di proprietà comunale. La Giunta ha infatti dato mandato all’ufficio tecnico di elaborare gli atti amministrativi e tecnici finalizzati alla realizzazione di nuovi interventi relativi agli impianti di illuminazione riqualificando le strutture di proprietà dell’Ente. Grande attenzione è stata riservata allo sport: un vero e proprio intervento radicale di sostituzione per una nuova tensostruttura Bologna, recentemente danneggiata da eventi atmosferici e su cui l’amministrazione comunale era già intervenuta, oltre a un nuovo impianto di illuminazione pubblica per il campo sportivo Simonelli e lavori di efficientamento dell’illuminazione del Campo Cristoni di via Ghiarettolo, dotato di un impianto obsoleto per vetustà.

