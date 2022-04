Il Tar accoglie il ricorso di WindTre, per l’antenna di via Fortino si va al Consiglio di Stato

Proseguirà con l’impugnazione al Consiglio di Stato il contenzioso fra il Comune di Sarzana e WindTre in merito all’installazione di una nuova antenna per la telefonia cellulare in via del Fortino. Oggi infatti a Palazzo Roderio sono arrivate le due sentenze del Tar della Liguria relative all’annullamento in autotutela della pratica che l’ente aveva adottato nel luglio scorso. Con sentenza numero 170 infatti la seconda sezione del Tribunale Amministrativo, ha accolto il ricorso presentato dalla compagnia telefonica annullando gli atti del Comune, mentre con sentenza numero 162 è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Cellnex (che avrebbe dovuto realizzare l’impianto) essendo già stato accolto il primo. Il provvedimento evidenzia come l’atto di sospensione dei lavori sia arrivato quando si era già compiuto il termine di legge per l’acquisizione della definitiva efficacia della Scia depositata presso gli uffici comunali. Viene però citata anche la deliberazione del Consiglio comunale del novembre scorso che, confermava la contrarietà alla struttura in via Fortino, ma che garantiva il reperimento di un sito alternativo per posizionare la struttura per la diffusione del segnale. Alla luce delle decisioni assunte dal Tar l’amministrazione a breve intraprenderà l’impugnazione dell’atto al Consiglio di Stato, sentito anche l’avvocato Fantigrossi che ha difeso l’ente. “Con lui – dichiara l’assessore all’urbanistica Barbara Campi – abbiamo già iniziato lo studio e la valutazione di tutti i motivi che hanno determinato la sentenza. Continueremo a lavorare a stretto contatto con comitati e cittadini come abbiamo fatto fin dall’inizio della vertenza”.

... » Leggi tutto