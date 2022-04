“Karting in Piazza”, un circuito per imparare l’educazione stradale divertendosi

L’Automobile Club d’Italia ha assegnato alla Spezia una tappa della prestigiosa manifestazione “Karting in Piazza” 2022 che ogni anno prevede solo nove tappe sul territorio nazionale. La manifestazione si svolgerà in Piazza Europa nei giorni 5 e 6 maggio 2022 dalle 9 alle 16 dalle 9 alle 13. Karting in Piazza è un format originale ideato da Acisport e che si svolge con successo dal 2013 e ha già raggiunto oltre 20.000 bambini in circa 50 location selezionate. La manifestazione, organizzata dall’AC La Spezia, presieduto da Alessandro Beverini, col supporto di ACISport SpA, si svolgerà in uno spazio appositamente allestito e se necessario, gestito nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid 19 dettati dalla Federazione Sportiva Acisport e già sperimentati in precedenti manifestazioni. In questo spazio, attrezzato anche con supporti tecnici avanzati per accogliere i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni, (tra cui l’innovativa cabina di sanificazione anti covid 19 “Protego”) sarà insegnata in allegria l’educazione stradale. Il tutto sotto la direzione di esperti tecnici Acisport e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”. “Karting in piazza Europa, un evento che sarà di grande successo, divertimento e anche promozione del rispetto delle regole della strada – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – siamo molto felici di essere stati scelti come una delle tappe italiane”.

