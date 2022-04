Protesta Oss e il terrore che la politica non sia all’altezza. Scoppia la contestazione in commissione comunale

La vertenza dei 159 Oss spezzini è una delle ferite aperte più sanguinanti nel mondo occupazionale di una città che, sotto la voce sanità, conosce ormai da tempo un lunghissimo periodo nero. Ma, scendendo nel particolare e delicato terreno assistenziale, è soprattutto uno dei temi spinosi e irrisolti malgrado decine di riunioni, commissioni consiliari, cortei pubblici e prese di posizione da parte delle sigle sindacali e, almeno in questo caso, della battaglie intraprese direttamente dai lavoratori e lavoratrici coinvolte. Trasferte a De Ferrari sotto la sede della Regione come nel caso della scorsa settimana quando i delegati sindacali, era il 21 aprile, erano partiti alla volta di Genova per ricevere risposte certe che, evidentemente, non hanno avuto.

