Sanità, Tosi (M5s): «Stiamo ancora aspettando che l’Assessorato risponda a richiesta di accesso agli atti in merito al piano sociosanitario della Liguria»

Genova. «Per il M5S, la sanità è una stella imprescindibile e per questo motivo non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di votare atti che la rafforzino o che permettano di ripristinare servizi sospesi, come è accaduto per il Punto nascita del Santa Corona di Pietra Ligure, dove nei mesi scorsi abbiamo fatto un sopralluogo e constatato che gli spazi e la professionalità degli operatori sono idonei a una riapertura da approntare in tempi certi e celeri. Per questo motivo, il nostro gruppo ha votato favorevolmente l’ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad attivarsi al fine di predisporre quanto necessario, tra cui un’adeguata copertura finanziaria, per la riapertura del presidio».

... » Leggi tutto