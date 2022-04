Sorpresa: “Genova è tra le città più verdi d’Italia”. E il Comune vuole piantare ancora più alberi

Genova. Il 72% della superficie del Comune di Genova, cioè 174,3 chilometri quadrati, è coperto “a verde”: parte da questo dato Genova Green Strategy, il documento strategico presentato oggi a Euroflora che mira a “ridisegnare il verde cittadino per combattere i cambiamenti climatici” sfruttando la capacità delle piante di assorbire l’anidride carbonica immessa nell’atmosfera. Si tratta di una serie di progetti, redatti dallo studio Openfabric e coordinati dall’assessorato all’Urbanistica di Simonetta Cenci, che in sostanza prevedono la piantumazione di nuovi alberi (in contesti urbani ma non solo) e la riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo che è tra le prime cause del dissesto idrogeologico.

