Albiano, il ponte che unisce le valli è pronto e sabato sarà aperto. Ecco com’è fatto

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore: il nuovo ponte di Albiano Magra aprirà al transito sabato 30 aprile. Il taglio del nastro è previsto alle 10.30 alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. La conferma è arrivata da Anas. «Il ripristino completo della viabilità stradale – commenta l’amministrazione comunale aullese – sul viadotto consentirà l’attesissima riconnessione tra la frazione di Albiano Magra e il territorio comunale di Aulla e, più in generale, del territorio toscano e ligure della Lunigiana e della Val di Vara, con particolare rilevanza per la vita sociale e il sostentamento economico della vasta area interregionale che vi insiste”. L’amministrazione comunale esprime “viva soddisfazione per questo risultato, coronamento di un percorso corale di impegno e collaborazione che ha visto il Comune di Aulla costantemente attivo nel dialogo tra soggetti istituzionali, maestranze ed enti tutti, protagonisti di una straordinaria ricostruzione che rimarrà nella storia delle nostre comunità quale paradigma di resilienza e ripartenza”.

