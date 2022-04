Ecologia domestica, incontri in Confcommercio

Al via il corso di ecologia domestica organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, in collaborazione con il Centro Natura La Spezia. Nel corso delle lezioni, in partenza lunedì 16 maggio, verranno offerti preziosi consigli per imparare a ripensare i nostri comportamenti individuali e i nostri spazi quotidiani nel rispetto dell’ambiente domestico e non solo. Nel corso di questi incontri, che saranno tenuti dalla dottoressa Maria Calzone, si parlerà dell’utilizzo dei detergenti ecologici e della loro efficacia, di come sanificare gli ambienti in maniera naturale e dell’utilizzo dell’aromaterapia nella pulizia domestica. Verranno forniti consigli utili per tutti i giorni, anche attraverso piccoli esperimenti pratici. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it

