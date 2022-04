Euroflora onora il Milite Ignoto con il fiore “Non ti scordar di me”, cerimonia organizzata da Anci Liguria

Genova. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha partecipato nella Sala Palestrina, in rappresentanza dell’Assemblea Legislativa della Liguria, alla cerimonia organizzata da Anci Liguria nell’ambito di Euroflora in cui il fiore “Non ti scordar di me” è stato dedicato al Milite Ignoto, figura istituita nel 1921 per ricordare i soldati caduti in tutte le guerre e di cui si concluderanno entro l’anno le celebrazioni per il centenario.

... » Leggi tutto