Giovedì 28 l’assemblea regionale di Federsolidarietà-Confcooperative Liguria per il rinnovo delle cariche

Liguria. Si svolgerà giovedì 28 aprile, dalle ore 10 alla Casa della Giovane di Piazza Santa Sabina a Genova, l’Assemblea Regionale di Federsolidarietà – Confcooperative Liguria che vedrà il rinnovo delle cariche associative. Federsolidarietà Liguria è l’organo regionale di assistenza, tutela e rappresentanza della Cooperazione Sociale sul territorio ed esprime la propria azione per conto della Confederazione delle Cooperative Italiane (Confcooperative). Confcooperative Federsolidarietà Liguria associa 163 Cooperative , per un totale di 4790 soci lavoratori i e 749 lavoratori non soci.

