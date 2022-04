Installati i nuovi pannelli informativi per i turisti

Si è conclusa nei giorni scorsi l’installazione della nuova segnaletica per i turisti nel centro storico di Sarzana, già ampiamente utilizzata dai visitatori arrivati in città fra Pasqua e il 25 aprile. I pannelli, realizzati dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, non hanno solo sostituito i vecchi resi ormai inutilizzabili da intemperie e scritte, ma hanno aggiunto nuove e preziose informazioni per scoprire le bellezze della città. Oltre alle descrizioni dei luoghi più significativi sono infatti presenti anche i QR code che grazie a uno smartphone possono tradurre in qualsiasi momento le schede sul patrimonio artistico e culturale ma anche fornire tutte le informazioni necessarie su eventi e attività contenute nel portare visitsarzana.it in attesa che venga ultimato il nuovo sito.

... » Leggi tutto