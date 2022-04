Lions Day, a Sarzana la pioggia non ferma l’iniziativa sullo screening del diabete e del controllo audiometrico dell’udito

Nonostante la fitta e persistente pioggia questa mattina numerose persone hanno potuto usufruire gratuitamente dello screening del diabete e del controllo audiometrico dell’udito organizzati dal Lions Club Sarzana in occasione del Lions Day. Nel camper sanitario attrezzato, durante le tre ore nelle quali ha sostato in Piazza Garibaldi, sono stati eseguiti oltre 30 controlli diabetologici e oltre 20 controlli audiometrici. Nel corso della mattinata è stata promossa dal Club di Sarzana una raccolta fondi per l’acquisto di farmaci da inviare in Ucraina con un risultato oltre le aspettative. La prossima iniziativa del Club di Sarzana è fissata per il giorno 30 marzo alle 18 nella sala Leonardo di Santa Caterina con la presentazione del libro “Vizzardelli – il serial killer di Sarzana”, scritto dalla criminologa forense Vanessa Isoppo con il contributo del Dott. Maurizio Caporuscio, i cui proventi saranno destinati quale

contributo all’Associazione Insieme per i diritti dei nostri figli, O.d.V. che supporta, aiuta e sostiene le famiglie con bambini affetti da disabilità.

