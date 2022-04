Sarà un sabato salvezza quello che il calendario di serie A propone per la trentacinquesima giornata. Chiude lo Spezia in casa contro la Lazio, apre il Cagliari che ospita il Verona. Partita delicatissima per i sardi, sprofondati nuovamente in una crisi di risultati e a rischio di venire raggiunti dalla Salernitana, che oltretutto avrà il vantaggio dello scontro diretto in casa.

... » Leggi tutto