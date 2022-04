L’Opi spezzino confermato provider nazionale nel Programma di educazione continua in Medicina

“Con una nota giunta oggi da Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è stato espresso il parere favorevole al rinnovo, per ulteriori 48 mesi, della condizione di ”provider standard” , per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche spezzino”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ordine spezzino che prosegue: “L’Opi da molti anni progetta e accredita eventi formativi in Sanità, inseriti nel programma nazionale Educazione continua in Medicina, ossia quel programma che vede tutti i professionisti sanitari che escono dalle Università coinvolti nella acquisizione di competenze aggiornate. Ogni evento di aggiornamento rilascia, in base alla durata ed in base agli obiettivi della formazione dichiarati, un certo numero di crediti e, per ogni triennio del programma, tutti i professionisti sanitari devono acquisire un totale di 150 crediti“.

