Maggiore di nuovo in gruppo, differenziato per Sala

Seduta mattutina a Follo oggi per lo Spezia che sabato sera al Picco affronterà la Lazio di Sarri reduce dalla sconfitta interna col Milan. Il gruppo, agli ordini di Thiago Motta, ha lavorato principalmente sulla tattica con attivazioni tecniche e situazioni offensive. Buone notizie per Giulio Maggiore rientrato regolarmente in gruppo dopo l’assenza di Torino mentre Sala ha svolto un allenamento differenziato. Solo terapie infine per Colley. Domani altra seduta sempre a Follo.

