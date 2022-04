Scherma spezzina protagonista a Carrara, ecco com’è andata

Un weekend di successi per la scherma spezzina ai Campionati Interregionali. Nel week end del 23 e 24 aprile si sono tenuti a Carrara i Campionati Interregionali GPG (Gran Premio Giovanissimi – U14) di scherma tra Liguria e Toscana, a cui hanno partecipato numerosi atleti della nostra scuola di scherma, accompagnati dai maestri Riccardo Bardine e Leonardo Pedretti. Per il Circolo Scherma la Spezia sono scesi in pedana gli spadisti Samuele Bellini, Michelangelo Gigliola (categoria giovanissimi), Alessandro Kurecska (categoria ragazzi) e Vittoria Angrisani (categoria allieve); e i fiorettisti Matteo Di Bartolo, Christian D’Amato, Leonardo Balzi (categoria maschietti), Samuele Bellini (categoria giovanissimi), Giulio Favorito (categoria ragazzi) e Morgana Bonfigli (categoria giovanissime).

