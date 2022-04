Sommovigo: “Strappati alcuni miei manifesti elettorali, segno di paura e fastidio”

“Questa notte in viale San Bartolomeo sono stati strappati i manifesti elettorali della mia campagna da alcune barriere parapedonali. Un atto vandalico, antidemocratico, violento, figlio di non so quale sottocultura. Io ho sempre pensato alla politica come a un luogo dove regnano passione, impegno per la città e rispetto. Le critiche sono ammesse, ci mancherebbe, ma questo tipo di opposizione fa male a tutti, soprattutto a chi lo compie”. Dopo il caso che aveva riguardato l’ex consigliere provinciale Francesco Ponzanelli, tocca a Piera Sommovigo, candidata a sindaca del centrosinistra, denunciare: “Questa notte non sono stati strappati solo dei manifesti. Dietro a ogni manifesto, infatti, si cela il mio lavoro e il mio impegno ma anche il lavoro e l’impegno di una comunità di persone che mi segue e sostiene e che merita rispetto. Spero che le numerose telecamere della città abbiano immortalato anche questo atto vandalico così da punirne gli autori, anche se non saranno gesti incivili a fermarmi, tanto più perché denotano paura e fastidio verso la mia candidatura che diventa più forte ogni giorno che passa”.

