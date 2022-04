Trasporto pubblico gratis, Bucci conferma l’obiettivo. Amt: “Dobbiamo trovare 65 milioni”

Genova. L’obiettivo a lungo termine non cambia: trasporto pubblico completamente gratuito, perché “il biglietto è una cosa vecchia”. Il sindaco Marco Bucci ribadisce il concetto durante un incontro in streaming organizzato dall’associazione Vince Genova con l’assessore alla Mobilità Matteo Campora e il mobility manager Enrico Musso. Ma per arrivarci bisogna trovare il modo di coprire costi annuali per 65 milioni, avverte il presidente di Amt Marco Beltrami. Nel breve termine, intanto, si punta a rendere permanente la sperimentazione su metropolitana e impianti verticali grazie ai fondi in arrivo dal ministero della Transizione ecologica per migliorare la qualità dell’aria.

