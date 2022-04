Zanetti esonerato, il presidente Niederauer: “I giocatori provino a fare un miracolo”

Paolo Zanetti non è più l’allenatore del Venezia. Il tecnico della promozione in serie A non sarà dunque in panchina nelle ultime cinque partite per gli arancioneroverdi, decisive per centrare una salvezza che si è molto complicata. “Come abbiamo detto nei giorni scorsi, tutti condividiamo il merito dei successi della scorsa stagione, e tutti dobbiamo assumerci la responsabilità dei fallimenti di questa stagione. È anche chiaro che dobbiamo fare del nostro meglio per lottare con tutti i nostri mezzi fino alla fine della stagione, e fare tutto ciò che pensiamo sia necessario per realizzare questo miracolo. I nostri fan non meritano nulla di meno” le parole del presidente Duncan Niederauer.

