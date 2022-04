Amministrative 2022, la lista “Noi per Cairo” pronta all’inaugurazione del point elettorale

Cairo Montenotte. Anche la lista civica “Noi per Cairo” è pronta ad inaugurare il proprio point elettorale che, come per gli altri due gruppi in corsa alle elezioni amministrative del 12 giugno, sorgerà nella centrale via Roma (numero civico 91). Appuntamento venerdì 29 aprile alle ore 18:30, per l’occasione sarà presentata l’intera lista con tutti i nomi che ne faranno parte, insieme al candidato sindaco Paolo Lambertini, che punta ad un secondo mandato.

