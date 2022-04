Atleti Pro Avis protagonisti a Parma, Crevalcore e Carrara

Seconda metà di aprile densa di gare un po’ dappertutto per la Pro Avis Castelnuovo Magra: si potrebbe dire “dagli Appennini al mar Tirreno”. Ed ecco l’elenco con tutti i risultati dei Blues Proavisini. 18 aprile Mezza Maratona di Crevalcore: il nostro “podista ovunque”, per via delle molte gare a cui partecipa, un grandissimo Marco Mansi, vince la categoria SM60 con il tempo di 01:36:00.

21-22-24-25 aprile 22° Giro a Tappe Costa degli Etruschi Run: 4 gare in 5 giorni, praticamente quasi una maratona, che si è svolta in 4 bellissime località toscane della costa tirrenica e nei loro dintorni e precisamente a Piombino, Rio Marina, Campiglia Marittima e San Vincenzo. Antonella Farina, in gran forma, si piazza al 3° posto assoluto nella categoria femminile con il tempo totale di 2:39:49 e Marco Mansi arriva 2° nella categoria DM over 60, tempo totale 2:31:15; 34 a testa i km percorsi nelle 4 gare. 23 aprile Corrilunigiana con la 5a Corsa di Marmo, nella bellissima cornice delle cave di marmo di Carrara, con arrivo nella cava dei Fantiscritti; ancora un 1° posto per il nuovo Blues Giovanni Tallone nella categoria M L e bel 2° posto di Francesco Convalli, al ritorno alle gare dopo molto tempo, nella categoria M G.

