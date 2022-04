Basket, Serie D. Loano, una stagione ad un passo dalle più forti

Al PalaGarassini di Loano scendiamo in campo con diversi ragazzi indisponibili ma consapevoli che durante la stagione siamo cresciuti tanto in questo difficile campionato non dimenticando che il nostro Roster ha un’età media sotto i 20 anni.

Dopo due quarti incerti, con diverse disattenzioni e aver perso Matte Revetria per infortunio (speriamo di rivederlo presto ad allenamento) rientriamo dall’intervallo lungo con un altro piglio: miglioriamo l’attenzione e l’intensità difensiva piazzando un parziale di 6-18 nel terzo quarto. Anche nell’ultimo periodo proseguiamo a difendere bene e avere una buona produzione offensiva, arriviamo a -2 a tre minuti dalla fine ma ci manca quella zampata che avremmo anche potuto meritare!

Debutto in Serie D per Gio Massa (dopo diversi infortuni nella stagione) e per Matteo Cerrato che si sono ottimamente comportati

Complimenti a tutti perché a inizio anno eravamo intimoriti dalla Serie D e invece abbiamo dimostrato che tanti ragazzi sono pronti per i campionati Senior crescendo tantissimo durante la stagione! In attesa di conferme per il prossimo anno

Bk Loano 60 – ABC PONENTE 55 (17-11; 40-21; 46-39)

ABC: Iaria 1, Massa 2, Mola 16, Lila 2, Arienti 5, Manfredi A., Cerrato 8, Noumeri 11, Varaldo 6, Revetria 4. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: A Genova si mette al sicuro il secondo posto in attesa dei play off

Trasferta a Genova per il gruppo U19 Gold che scende in campo per mantenere il secondo posto nel più importante campionato ligure giovanile, quello Gold.

Nei primi 15 minuti i gialloblu non giocano al meglio e hanno grosse disattenzioni difensive e poche collaborazioni in attacco mentre negli ultimi 5 minuti prima della pausa ma soprattutto dopo l’intervallo siamo più attenti su entrambi i fronti del campo e allunghiamo fino al 32-62 finale.

Ora ancora due partite della fase regolare per poi giocare la semifinale play off di questo bel campionato.

AUXILIUM GE 32 – ABC ALASSIO 62 (13-17; 22-32; 26-51)

ALASSIO: Robaldo 5, Massa 4, Mola 5, Venturini 11, Manfredi A. 13, Arrighetti 14, Noumeri 6, Iaria 4. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: risultato fondamentale per mantenere le posizioni di vertice

Partita importante con in palio il terzo posto nel campionato under 19 gold. Vinciamo una partita combattuta difendendo con intensità e buone percentuali in attacco dove si deve fare un plauso ai ragazzi per questa prestazione che va al di sopra delle aspettative vista la scarsa condizione per la mancanza di allenamenti di diversi giocatori.

Tutti hanno segnato dando il massimo.

Ceriale 83 -Levante 73 (24-21; 46-39; 59-53)

CERIALE: Giuliano 6, Caprioglio 21, Cerrato 4, Auricchio 12, Basso 12, Scasso 4, Olivieri 3, Magaletti 12, Merlo 9. All. Romano-Accinelli

UNDER 17 GOLD: Una partita in “altalena” con Sarzana

Trasferta nello spezzino per il gruppo Under 17 che vuol mantenere il terzo posto in classifica nel più difficile campionato ligure della categoria.

La partenza è incerta e il match equilibrato con Sarzana che si trova avanti 28-21. Da quel momento, grazie a una buona difesa e a discrete collaborazioni in attacco, piazziamo un parziale di 26-4 a cavallo tra il secondo e il terzo quarto trovandoci avanti 32-47.

Nell’ultimo quarto e soprattutto negli ultimi cinque minuti caliamo un pò di attenzione ma riusciamo comunque a vincere 52-55.

SARZANA 52 – ABC PONENTE 55 (15-13; 28-28; 32-47)

ABC: Parodi, Maffioli 8, Madonia 4, Marengo 5, Manzo 2, Hu 2 Zunino 2, Lazzari 18, Robaldo 14. All. Ciravegna

UNDER 17 FEMMINILE: Dopo un inizio difficile una buona reazione non basta ma fa ben sperare

Sabato le ragazze u17 dell’ABC affrontano, dopo una lunga trasferta, la CESTISTICA SPEZZINA.

Il primo quarto e mezzo è da dimenticare, dopodiché finalmente si comincia a vedere una reazione anche da parte delle ponentine che, penalizzate anche da una giornata NO al tiro, cercano di diminuire il divario iniziale fino alla sirena finale.

Esordio con canestro anche per Jaki che torna a giocare con le sue compagne.

ASD SOC. CESTISTICA SPEZZINA 87 – NEW BASKET ABC PONENTE 60 (28-8; 49-22; 69-39)

ABC: Siccardo B 11, Immordino 7, Vavassori 2, Caviglia 1, Rebora, Siccardo S 15, Michelini 6, Maritano 9, Panizza, Tomatis 9. All. Gasparotto.

UNDER 15: Con difficoltà si supera il Basket Finale

Ultima partita del girone di qualificazione per l’under15 ABC che trova la vittoria contro il FINALE BASKET.

Partita sottotono per i padroni di casa che trovano parecchie difficoltà ad attaccare il ferro con conclusioni veloci perché ostacolati da una difesa molto chiusa in area, inoltre non abbiamo la prontezza di contrastare i blocchi offensivi, quindi la partita risulterà molto combattuta fino al fischio finale.

Facciamo un grosso in bocca al lupo al giocatore di Finale, Cristian Trespine, per l’infortunio alla caviglia sperando non sia nulla di grave, ci auguriamo di rivederlo presto in campo.

NEW BASKET ABC PONENTE vs FINALE BASKET CLUB ASD 50-43 (15-11; 29-22; 43-30)

ABC: Radini, Cerrato 9, Cimino 26, Magaletti, Ferrando 4, Degola 4, Lavagna, Martinetti 7, Circosta, Pittella, Ferrabone. All. Graziani-Gasparotto

UNDER 15: A Genova, con sofferenza, portiamo a casa una bella partita

Al Crocera di Sampierdarena i ragazzi dell’Under 15 affrontano Sestri in una gara dai ritmi alti.

Il primo quarto lo conduciamo con ottime percentuali offensive ma è nel secondo che acceleriamo andando all’intervallo lungo sul +18.

Il terzo quarto riusciamo a controllarlo cercando anche di amministrare i possessi ma nell’ultimo periodo riaffiora qualche paura che rischia di compromettere un’ottima prestazione.

Con determinazione e grazie all’apporto di tutti i convocati però riusciamo a vincere e dimostrare di essere al livello di parecchie squadre di questo difficile campionato Under15 arrivando anche alla doppia cifra in classifica.

Un meritato pranzo post partita ha chiuso una bella domenica

BK SESTRI 57 – PALL. ALASSIO 60 (16-22; 24-42; 38-53)

ALASSIO: Vaccarezza, Naso, Maffiola E. 5, Biraghi, Giraldi, Donadio 10, Bozzolo 13, Ravina 2, Maffiola A. 22, Zerbone 6, Salem 2. All. Ciravegna

