Davide Craviotto “scopre” gli slalom alla Mignanego-Giovi

Non è mai troppo tardi. Superata la soglia dei cinquant’anni d’età ed entrato nella ventinovesima stagione agonistica, Davide Craviotto disputerà, domenica, la sua prima gara di slalom in salita. Il pilota genovese sarà, infatti, al via della 40^ edizione della “Mignanego-Giovi”, dove si cimenterà al volante della Renault Clio R3C messagli a disposizione dalla Gima Autosport, la stessa vettura con cui, quest’anno, ha conquistato un ottimo successo di Classe R3 al recente “Motors Rally Show Pavia”.

