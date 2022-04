Gazebi elettorali Lista “La Spezia Civica per Peracchini Sindaco” e “Spezia Vince”

I candidati della lista civica “La Spezia Civica per Peracchini Sindaco” a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Peracchini incontrano i cittadini con il gazebo venerdì 29 aprile dalle ore 15.30 alle ore 19 in piazza Mentana, sabato 30 aprile dalle ore 15.30 alle ore 19 in piazza Beverini (davanti a Zara) e domenica 1 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13 in piazza Beverini (davanti a Zara). Sarà presente il candidato sindaco Peracchini.

