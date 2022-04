“In Piazza Sant’Agostino, dove dovrebbe sorgere il nuovo edificio, ci sono testimonianze della città medievale da preservare”

Ha certamente fatto notizia l’annuncio dell’imminente avvio dei lavori per la ricostruzione dei ruderi dell’edificio che si affaccia su Piazza Sant’Agostino, nella morsa tra Via Calatafimi e Via Sant’Agostino. In quel punto, che non a caso si trova accanto a quella che alcuni anni fa era stata battezzata “La ferita di guerra”, sorgono tre contrafforti che sostengono una facciata annerita da quasi ottant’anni e stando a quanto comunicato dall’amministrazione comunale, che rivendica di aver creato tutte le condizioni, entro un mese la società “La Gardenia Srl” dovrebbe iniziare i lavori per realizzare un piano terra in cui è previsto un fondo commerciale e tre piani soprastanti destinati ad abitazioni da porre in affitto.

