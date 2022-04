La Curva chiama a raccolta il popolo aquilotto: “Riempiamo il Picco con sciarpe e bandiere”

“Riempiamo il Picco e coloriamolo con sciarpe e bandiere” a due giorni dalla sfida con la Lazio la Curva Ferrovia dello Spezia lancia l’appello a chi non ha ancora acquistato il tagliando per andare allo stadio a sostenere gli aquilotti in un match fondamentale per la corsa salvezza. “Abbiamo quattro finali da vincere tutti insieme – scrivono gli ultras – riempiamo il Picco in ogni settore, facciamo sentire il fiato sul collo agli avversari e spingiamo i nostri ragazzi verso l’ennesimo miracolo”. I tifosi danno anche appuntamento alle ore 19.00 sotto il Jolly Hotel per accompagnare in scooter la squadra fino all’incrocio di via Garibaldi e poi fino allo stadio.

