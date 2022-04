Grande soddisfazione per il follese Edoardo Venti che oggi al Politecnico di Milano ha conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica. Lo studente ha discusso la tesi “Effects of giroyd structures on the mechanical and ballistic properties of thermoplastic fuels based on paraffin wax”. Un importante risultato e una gioia condivisa con la famiglia soddisfatta per il traguardo raggiunto.

