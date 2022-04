“Onoriamo le vittime del lavoro e del dovere”

“In occasione della ricorrenza internazionale del 28 aprile il nostro pensiero commosso va ancora una volta a tutte le persone che hanno persone che hanno perso la vita a causa degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali”. È quanto afferma il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri nella Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell’amianto. “Quella degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali continua ad essere giorno dopo giorno una piaga sempre più grave della vita della nostra comunità. È necessario e prioritario un impegno collettivo per la creazione e la promozione della cultura della sicurezza e della salute in tutti i campi dell’attività lavorativa, da far crescere e diffondere nella nostra società a partire dai più giovani, per una azione concreta e non più rinviabile”.

