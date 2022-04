Roberto Malvasio riparte dalla “Sarnano-Sassotetto”

Con la partecipazione alla 31^ edizione della cronoscalata “Sarnano-Sassotetto” – Trofeo Scarfiotti, in programma sabato e domenica prossimi e valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), di cui è il 2° round, per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Centro, prende finalmente il via la stagione agonistica di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia parteciperà alla gara marchigiana, che si disputa nella spettacolare cornice dei Monti Sibillini, con una per lui inedita Peugeot 308 in configurazione Cup Style, simile alle TCR con cui ha già corso, che gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

... » Leggi tutto