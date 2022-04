Sanlorenzo ha approvato il bilancio di esercizio e nominato il nuovo Cda

In data odierna si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, e successivamente si è tenuto il Consiglio di Amministrazione per assumere deliberazioni in materia di governance. È stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio, inclusa la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,60 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 20.722.948, fermo restando l’effettivo numero di azioni legittimate al pagamento, da determinarsi il 3 maggio 2022 (record date). La data di stacco cedola sarà il 2 maggio 2022, con pagamento il 4 maggio 2022. L’importo del dividendo, doppio rispetto al 2021, corrisponde a un pay-out di circa il 40% del risultato netto di Gruppo, e quindi nella maggior percentuale prevista dalla politica di distribuzione dei dividendi per gli esercizi sociali dal 2019 al 2021 approvata in data 9 novembre 2019, a fronte della minore percentuale, pari al 30%, distribuita nel 2021 a chiusura dell’esercizio 2020.

