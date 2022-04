Si ferisce gravemente con una motozappa, trasportato al San Martino in elicottero

Grave incidete agricolo nel pomeriggio non lontano dall’abitato di Pitelli. Un agricoltore è rimasto incastrato con una gamba in una motozappa riportando lesioni gravissime. Immediata la mobilitazione dei soccorritori visto che l’uomo è in breve tempo è stato raggiunto da militi della Pubblica assistenza di Lerici, del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco che hanno provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale. Il ferito è stato ricoverato in codice rosso al San Martino di Genova.

... » Leggi tutto