Trasporto pubblico locale, incontro tra Regione e ministro dei Trasporti per servizi aggiuntivi

Genova. È prevista per giovedì 3 maggio una riunione tra il presidente della Regione Liguria, l’assessore regionale ai Trasporti e il ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile per fare il punto sui servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale rivolti in particolare agli studenti liguri, servizi che Regione sta garantendo con risorse proprie dal giorno successivo al termine dello Stato di emergenza nazionale per la pandemia da Covid-19.

