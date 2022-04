Al Golf degli Ulivi una cerimonia in ricordo della Conferenza di Sanremo che diede vita allo Stato di Israele

Sanremo. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso il circolo Golf degli Ulivi della Città dei fiori, una cerimonia in ricordo della Conferenza di Sanremo, fondamentale per la nascita dello Stato di Israele. Si tenne infatti al Castello Devachan di corso Inglesi, il 25 aprile del 1920, la conferenza in cui le potenze alleate ridisegnarono il Medio Oriente, sancendo la nascita dello Stato ebraico.

