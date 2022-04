“Assurdo non poter ancora assistere ai consigli comunali di Vezzano”

Ieri sono entrata in consiglio comunale per seguire il dibattito, ma all’amministrazione mi è stato detto che non potevo restare. Allora io, da persona corretta e cortese, mi sono allontanata, come richiesto. Ma quanto successo non è giusto, non capisco perché devo andare via. Da cittadina vezzanese intendevo seguire i temi all’ordine del giorno, quali pietre d’inciampo, Parco, pratiche di bilancio. Assurdo non poterlo fare. E a Vezzano non c’è un nuovo protocollo Covid-19 oltre a quello nazionale, decaduto. Né a Vezzano mi risulta ci sia un focolaio. Davvero, non capisco perché i consigli non siano ancora aperti al pubblico, perché non si possa ancora assistere a quanto avviene in quella che è la casa dei cittadini.

