Atc, parte il servizio a chiamata dedicato agli utenti disabili

Partirà da lunedì 2 maggio il servizio sperimentale a chiamata dedicato agli utenti con disabilità: chi avrà bisogno di utilizzare un mezzo con pedana sulle linee ancora sprovviste, potrà farlo contattando direttamente l’azienda.

Il servizio avrà lo scopo di agevolare l’utilizzo del mezzo pubblico da parte di quelle categorie di utenti con difficoltà motorie e fornirà, quindi, una risposta concreta nella gestione di un problema di fruibilità del mezzo pubblico ormai non più procrastinabile.

La volontà di Atc, però, è quella di implementare la flotta aziendale con ulteriori nuovi mezzi, tutti già dotati di pedana al momento dell’acquisto, raggiungendo l’obiettivo, entro fine anno, di avere l’80% della flotta aziendale liberamente utilizzabile da tutti coloro che hanno difficoltà motorie e rendendo, quindi, il servizio a prenotazione non più necessario.

Atc pensa, in particolare, all’arrivo previsto a fine maggio, dei primi dei 19 filobus di nuova generazione che consentiranno di fornire un servizio più confortevole sulle linee urbane, sostituendo i mezzi immatricolati a fine anni ’80. I nuovi filobus saranno impiegati sulle linee che collegano i quartieri della città (Pegazzano, Bragarina, Favaro, La Chiappa, Felettino…) consentendo un importante salto di qualità per quanto riguarda la mobilità pubblica sul territorio spezzino.

Ecco tutte le informazioni utili per chi fosse interessato a prenotare il servizio che riguarderà le corse delle linee 1 – 3 – 12 – 14 – 21. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al sabato, sulle corse delle seguenti fasce orarie: 9.30-11.30 e 14.30-17.30.

Potrà essere prenotato inviando una email entro le 9.30 del giorno precedente (entro le 9.30 del sabato nel caso di corsa del lunedì) all’indirizzo email serviziodisabili@atcesercizio.it, indicando nome, cognome e un numero di cellulare.

Atc darà conferma del servizio e dell’orario di effettuazione della corsa rispondendo alla email.

Aggiornamenti sulle modalità di svolgimento del servizio saranno pubblicati, come di consueto, sul sito aziendale www.atcesercizio.it.

