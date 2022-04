Bordighera, lavori sulle spiagge: pronte entro il primo giugno

Bordighera. Sono iniziati nei giorni scorsi, e termineranno entro il 1 giugno, i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le spiagge di Bordighera che si preparano ad accogliere al meglio turisti e cittadini.

Per gli interventi il Comune ha stanziato 75mila euro, di cui 40mila destinati all’allestimento di cabine e sistemazione delle spiagge, e altri 35mila per lavori straordinari, come la predisposizione degli accessi al litorale.

