Covid, multe anche agli over 50 guariti o vaccinati. Ecco come fare ricorso

Sanremo. «Da inizio aprile sono arrivate multe agli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione imposto dal Governo per specifiche categorie a partire dal 1° febbraio. Il problema è che la sanzione di 100 euro sta arrivando non solo ai no vax, ma anche per sbaglio a chi è guarito dal Covid-19 e a chi risulta in regola con le vaccinazioni e green pass. Questo accade perché gli elenchi del Ministero della Salute non sono stati aggiornati, e quindi a moltissime persone è stata recapitata una multa da parte dell’Agenzia delle entrate». A renderlo noto, sul proprio sito istituzionale, è il Comune di Ceriana che avverte i cittadini del problema che si sta verificando un po’ in tutta la provincia di Imperia (e non solo).

