Imperia, Union Riviera Rugby torna in campo

Imperia. Ci avviciniamo sempre più alle fasi finali della serie A. Domenica, infatti, è in programma la penultima giornata dello stesso campionato e al Carlini Bollesan scenderà in campo la Pro Recco che riceverà la squadra

isolana dell’Amatori Alghero. Come ormai è noto il team rivierasco, pur occupando l’ultimo posto in classifica, secondo le decisioni della F.I.R. non retrocederà in serie B, e così anche le altre società ultime in graduatoria negli altri tornei di serie B e di serie C. Cus Genova in pausa, mentre la domenica seguente sempre allo stadio di San Martino si svolgerà il derby fra le due squadre liguri. In sosta la serie C si prosegue nei campionati giovanili con gli under 19 della Pro Recco e dell’Amatori Genova nella Coppa Mare & Monti. Per gli under 17, dopo la conclusione

della seconda fase interregionale, si procede con la Conference che grazie ad una speciale classifica la quale terrà in considerazione sia i nuovi punteggi come i punti accumulati nel girone precedente, e l’obiettivo finale è l’accesso alle finali nazionali.

