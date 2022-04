La rivista culturale “A lecca” torna in stampa dopo due anni, alla scoperta della valle Impero

Imperia. Dopo due anni di pandemia si torna a parlare nuovamente di cultura e in particolare del nostro territorio, delle sue tradizioni e delle sue voci. La rivista “A Lecca”, nata del 2013 e sospesa a causa del Covid per un biennio, andrà nuovamente in stampa con uno speciale evento al frantoio di Roccanegra di Chiusavecchia sabato 30 aprile alle 15.30, presentato dal professor Corrado Bologna, della Scuola normale superiore di Pisa.

... » Leggi tutto