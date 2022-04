Le poesie salgono sull’Albatros, il ‘poetry slam’ targato Mitilanti prende… il mare

I Mitilanti riportano alla Spezia il poetry slam e, grazie alla collaborazione con Navigazione Golfo dei Poeti, il prossimo torneo avrà come palcoscenico il traghetto degli spezzini. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 maggio. Due serate eliminatorie, sette poeti a serata, il giudizio del pubblico e la conduzione dei Mitilanti: questi gli ingredienti della nuova edizione del Senti Che Muscoli SP, il torneo di poetry slam spezzino, che prima della sosta forzata dovuta al covid, era diventato uno degli appuntamenti più importanti della poesia performativa italiana. La regia è, come sempre, dei Mitilanti, il collettivo poetico con la maglia a righe, noto per l’impegno nella promozione del verso poetico a livello locale e nazionale. Ma cos’è esattamente un poetry slam? Si tratta di una gara tra poeti, che si sfidano seguendo poche, ma precise regole. I contendenti devono recitare testi composti di proprio pugno, hanno tre minuti a testa per farlo e non possono usare basi, né oggetti di scena. Al termine di ogni esibizione una giuria composta da cinque persone scelte a caso tra gli spettatori esprime il proprio voto. Un format nato negli anni 80 in America, che si prefigge di ridurre la distanza tra il pubblico e il poeta, recuperando la primigenia natura di

arte orale e condivisa della poesia.

