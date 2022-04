Legambiente e cittadini: “Posticipare a dopo la fine dell’anno scolastico la demolizione del tunnel di Via XXI Reggimento Fanteria”

Legambiente sostiene la battaglia di alcuni cittadini che si oppongono all’ormai imminente demolizione del tunnel che si trova in fondo a Via XXI Reggimento Fanteria per fare spazio a un parcheggio. L’associazione, presieduta da Stefano Sarti, ha infatti inoltrato al sindaco Pierluigi Peracchini e all’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi la lettera dei cittadini che hanno raccolto l’appello a realizzare il sopralluogo al cantiere a fianco della Scuola dell’Infanzia del 2 Giugno.

“Queste persone segnalano una condivisibile preoccupazione per i bambini della scuola, che speriamo il Comune voglia prendere in considerazione.

Si tratta di rinviare al termine dell’anno scolastico la demolizione delle opere prevista dal progetto, in rispetto della salute dei bambini della scuola. Su questa iniziativa – afferma Sarti – invitiamo la cittadinanza a firmare online a questo documento”.

... » Leggi tutto