Lo Spezia ritrova Maggiore e Reca, non recuperano Colley e Sala

Colley e Sala non recuperano per la sfida di domani al Picco contro la Lazio. L’attaccante è infatti alle prese con una lesione al flessore mentre il centrocampista non ha recuperato dall’affaticamento che in questi giorni lo aveva fatto lavorare a parte e non in gruppo. Thiago Motta domani dovrà rinunciare anche allo squalificato mentre non è stato convocato per scelta tecnica Mbala Nzola. Rientrano invece Maggiore e Reca.

Questa la lista dei convocati: 1.Zoet 6.Bourabia 8.Kovalenko 9.Manaj 10.Verde 11.Gyasi 13.Reca 14.Kiwior 15.Hristov 20.Bastoni 21.Ferrer 22.Antiste 25.Maggiore 27.Amian 29.Salcedo 31.Sher 33.Agudelo 39.Nguiamba 40.Zovko 43.Nikolaou 44.Strelec 77.Bertola 94.Provedel

... » Leggi tutto