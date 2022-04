Montagnaterapia, al via il corso teorico-pratico sull’utilizzo degli ausili da fuoristrada

Liguria. Una nuova joëlette per il Club Alpino Italiano della Liguria. A donare il mezzo, atto a consentire l’accesso in montagna a persone che abitualmente si spostano in carrozzina, è stata la scuola di Fondo-Escursionismo “Marno Revello”. Le richieste di utilizzo sono numerose al punto da rendere indispensabile il concomitante avvio di corsi Cai propedeutici all’utilizzo degli ausili meccanici da fuoristrada. Il corso, in programma dal 7 maggio al 18 giugno, prevede 8 ore di lezioni teoriche via web e 8 ore di esercitazione sul campo. La pratica a Ponente si terrà a Cervo (Im) l’11 giugno (dalle 9 alle 16) nel parco comunale del Ciampà, mentre a Levante è fissata per il 18 giugno (sempre ore 9-16) presso il Colle del telegrafo nel Parco delle Cinque Terre.

... » Leggi tutto