Niente sabbia del Po, a Levanto ripascimento con materiali dei propri arenili

Con l’arrivo nel golfo di Levanto dell’imbarcazione della ditta spezzina Art Sub srl sono iniziate le operazioni di dragaggio finalizzate al ripristino delle condizioni di navigabilità dei natanti ospitati all’interno dell’area nautica di Vallesanta e di attracco dei traghetti turistici davanti allo scoglio della Pietra. I due specchi acquei levantesi, posti alle estremità del golfo, continuano infatti ad essere oggetto di insabbiamento, che costringe il Comune ad attuare periodicamente gli interventi necessari per riportare i fondali alle altezze richieste per un utilizzo in sicurezza da parte delle imbarcazioni.

