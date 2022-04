Cairo Montenotte. “Insieme, per la gente tra la gente”, è questo il motto della lista “Noi per Cairo” guidata dall’attuale sindaco Paolo Lambertini che punta ad un secondo mandato. Questa sera l’inaugurazione del point elettorale in via Roma, durante la quale è stata presentata l’intera squadra. Sedici i candidati, di cui la metà sono donne.

... » Leggi tutto