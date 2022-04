Operaio colpito da alcune lastre di marmo, ricoverato d’urgenza a Cisanello

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio alle 15 in una ditta di lavorazione di marmi e graniti a Ortonovo. Un uomo di 45 anni è stato colpito da alcune lastre di marmo. Sul posto sono intervenuti l’automedica Delta 2 , con medico ed infermiere a bordo, la Pubblica assistenza di Sarzana e l’ elicottero Pegaso 3. Le condizioni del paziente sono apparse subito gravi per cui, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato da Pegaso 3 in codice rosso all’Ospedale Cisanello di Pisa.

... » Leggi tutto