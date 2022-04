Pontremolese, avanti nel tratto parmense. Rfi: “Costi più alti, progetto di vent’anni fa”

Non c’è e non ci può essere una data, anche solo ipotetica, per vedere finalmente realizzata l’opera infrastrutturale incompiuta per eccellenza: la Pontremolese. Ma almeno si può dire con moderata certezza che il progetto di raddoppio della linea ferroviaria che unisce il Mar Tirreno alla Pianura Padana e al centro Europa non è soltanto un’idea che piace tanto alle Province di confine di Liguria e Toscana, ma un impegno di governo e di Rete Ferroviaria Italiana. Il piccolo passo in avanti non riguarda il territorio della cosiddetta Lunigiana storica ma il tratto Parma-Vicofertile che è comunque parte integrante della tratta e ha trovato una sua progettualità e una copertura dei costi quanto meno parziale.

