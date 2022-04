Domenica Primo Maggio si terrà il tradizionale corteo unitario sindacale, indetto da Cgil, Cisl e Uil, per le vie cittadine. Concentramento alle 10 in Piazza Brin e comizio finale al Palco della Musica ai Giardini; per Cgil, Cisl e Uil parleranno Antonio Carro, segretario generale della Cgil spezzina e Angelo Colombini, segretario confederale nazionale Cisl.

