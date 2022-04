Sabato Grazzini incontra candidati ed elettori alla pasticceria Fiorini

L’agenda elettorale di Nanni Grazzini prevede per domani, sabato 30 aprile l’incontro con candidati ed elettori alle 18 presso la pasticceria Fiorini in Piazza Verdi. Un brindisi augurale nel centro città che darà il via agli appuntamenti pubblici per il candidato civico e per la sua lista. Grazzini sarà poi allo stadio per assistere alla partita Spezia – Lazio. Un ritorno tra gli spalti a tifare le aquile nel momento in cui occorre la spinta finale verso la salvezza e per dimostrare la vicinanza alla società di cui Grazzini è stato presidente.

