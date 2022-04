Sds della Lunigiana, avviso pubblico per due incarichi Co.co.co. nelle sede di Aulla

C’è ancora tempo fino a lunedì 2 maggio per partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di due incarichi Co.co.co. presso la sede della Società della Salute della Lunigiana ad Aulla.

La selezione punta a fornire supporto al progetto Botteghe della Salute, coordinato da Anci Toscana in qualità di ente accreditato per il servizio civile regionale e universale.

Anci Toscana, infatti, presenta ed attua progetti di servizio civile a supporto dell’operatività dei punti/sportelli territoriali delle Botteghe della Salute, quali punti di facilitazione dell’accesso ai servizi socio- sanitari rivolti alle fasce deboli della popolazione e agli anziani, in particolare nei territori più periferici, rurali e montani.

Per il progetto Botteghe della Salute, Anci Toscana ha la necessità di avvalersi di collaboratori per tenere attivi tali punti nei casi in cui le risorse del servizio civile, ovvero i volontari da poter avviare al servizio, per diverse motivazioni non siano disponibili o non siano disponibili in misura sufficiente allo svolgimento delle attività.

Di conseguenza, Anci Toscana ha indetto una selezione pubblica per l’individuazione di 53 collaboratori/collaboratrici in Toscana, due dei quali saranno impiegati presso la sede della Società della Salute della Lunigiana ad Aulla.

Il contratto, con decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione e scadenza prevista il 31 marzo 2023, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: supporto alla rete di Anci Toscana nello sviluppo dei servizi del progetto Botteghe della Salute; supporto, orientamento e accompagnamento ai cittadini in merito ai servizi amministrativi digitali e ad altri servizi di pubblica utilità in ambito sociale e socio-sanitario.

Il compenso mensile per l’incarico di collaborazione è pari a 650 euro al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del lavoratore.

Tutto le informazioni sull’avviso pubblico in questione sono reperibili qui, dove è possibile scaricare la documentazione necessaria.

... » Leggi tutto